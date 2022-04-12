وقفة احتجاجية عند الافطار للمفروزين اجتماعيا بدوار هيشر

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اختار عدد من مواطني معتمدية دوار هيشر وأعضاء تنسيقية المفروزين اجتماعيا بالمنطقة، الافطار مساء الثلاثاء، امام مقر ولاية منوبة بعد مسيرة احتجاجية انطلقت من مقر بلدية دوار هيشر.وصرح منسق التحرك الاجتماعي، علي بوزوزية، لـ(وات)، "ان هذه الحركة الاحتجاجية تاتي بعد اكثر من ثلاث سنوات من الاحتجاجات والمسيرات والوعود التي لم ترتق للفعل، ولم تنبثق عنها قرارات او اجراءات واقعية قد تحسن من مستوى عيش الحالات الاجتماعية والطبقة الضعيف".وأوضح بوزوزية، ان حركة الافطار في الشارع هي تذكير للسلط الجهوية بان الوضعية الاجتماعية المتردية بالمنطقة قد تفاقمت بزيادة مستويات الفقر والبطالة وارتفاع اسعار المواد الغذائية وغياب عدد من المواد المدعمة مشيرا الى ان فتح حوار جدي حول الوضع بات ملحا مع الكف عن سياسة التسويف والمماطلة وتفعيل محضر اتفاق 10 افريل 2019 و اتفاق 16 جانفي 2020 بمقر ولاية منوبة.وقال إن التنسيقية ومواطنو المنطقة يطالبون الحكومة بالإيفاء بتعهداتها المدرجة ضمن جملة تلك المحاضر المبرمة، واحترام التزاماتها المتعلقة بالتشغيل في حي يفوق عدد سكانه ال100 الف ساكن، والمتعلقة ايضا بتحسين خدمات الصحة والنقل وتمكين العائلات المعوزة من بطاقات علاج بتعريفة منخفضة.وتشمل المطالب ايضا، وفق نفس المصدر، مضاعفة عدد المنتفعين بالمساعدات الاجتماعية خلال الشهر الكريم، خاصة مع غلاء المعيشة غير المسبوق، والاسعار المشطة التي اثقلت ميزانية الطبقات الضعيفة والعائلات محدودة الدخل فضلا عن بطاقات العلاج والمنح الاجتماعية ودعم موارد الرزق وتحسين المسكن ورخص التبغ.كما تضم لائحة المطالب بناء اكشاك نموذجية و توزيعها على العاطلين عن العمل وذوي الاحتياجات الخصوصيةيشار إلى أن التحركات الاجتماعية للمفروزين اجتماعيا، انطلقت بالمنطقة منذ 17 ديسمبر 2018 للمطالبة اساسا بتشغيل أصحاب الشهائد العليا وبقية الفئات وتوفير التنمية.