المهدية : نسبة إشغال أسرّة الإنعاش بالمستشفى الجامعي الطاهر صفرتنزل إلى الصفر لأول مرّة خلال الموجة الخامسة لفيروس كورونا


Publié le Mardi 12 Avril 2022 - 17:55 قراءة: 0 د, 38 ث
      
نزلت نسبة إشغال أسرّة الانعاش بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر في المهدية، الثلاثاء، إلى الصفر وذلك لأول مرة منذ بداية الموجة االخامسة لفيروس كورونا المستجد.

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وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ34 عينة، صدرت اليوم، تسجيل 6 إصابات جديدة توزعت إلى 3 بالدائرة الصحية بالمهدية وإصابتين (02) بالجم وإصابة واحدة بقصور الساف.
وبلغ إجمالي الإصابات بالجهة، منذ بداية الجائحة، 35 ألفا و607 إصابة من بينها 34 ألفا و594 حالة شفاء و907 حالات وفاة و106 حالات نشطة (حاملة للفيروس).
وتراجعت أعداد المقبلين على التلاقيح المضادة للفيروس التاجي لتعادل، اليوم، 10 منتفعين تلقّى 6 منهم الجرعة الأولى و4 الجرعة الثانية.
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وارتفع العدد الجملي للمواطنين المنتفعين بجرعة واحدة إلى 236 ألفا و430 (ما يمثل 73ر53 بالمائة من مجموع السكان) بينما ناهز عدد الملقحين بصفة كاملة 207 آلاف و204 أفراد (09ر47 بالمائة).

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