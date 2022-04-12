رئيس الجمهورية يلتقي رئيسة الحكومة


Publié le Mardi 12 Avril 2022 - 17:51 قراءة: 0 د, 16 ث
      
التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.
ومثل هذا اللقاء مناسبة اطلع خلالها رئيس الدولة على سير العمل الحكومي،حسب نص بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية.
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كما تم التطرق إلى الوضع العام في البلاد والنقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء القادم



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