سوسة: النظر في الاستعدادات الجارية لتأمين موسم الحصاد وحماية المحاصيل الزراعية من خطر الحرائق


Publié le Mardi 12 Avril 2022 - 19:29 قراءة: 0 د, 35 ث
      
خصّص اجتماع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة المنعقد، اليوم الثلاثاء، بمقر ولاية سوسة باشراف المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون الولاية، فارس الماجري، للنظر في الاستعدادات الجارية لتأمين موسم الحصاد وانجاحه، والمساهمة في حماية المحاصيل الزراعية من خطر الحرائق.

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وتم التأكيد، بالمناسبة، على ضرورة دعم الاجراءات المتخذة من قبل الديوان الوطني للحماية المدنية بهدف التوقي من نشوب الحرائق بالمزارع ومجابهتها، والحيلولة دون الاضرار بالمنتوج الفلاحي.

وقد تقرّرت، في هذا الاطار، برمجة حملات تحسيسية لفائدة الفلاحين والعملة في القطاع الفلاحي بمشاركة كافة مكوّنات المجتمع المدني للحثّ على اخذ الاحتياطات الضرورية، وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل من التلف.
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كما تقرّر مسح المسالك الفلاحية، وتنظيف جوانب الطرقات من الاعشاب الطفيلية، وتوفير أجهزة الإطفاء ونقاط التزود بالماء.


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