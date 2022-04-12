الاتحاد العام لطلبة تونس يستنكر تعرض منظوريه من الطلبة الى التضييق والملاحقة

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ادان الاتحاد العام لطلبة تونس، ما وصفه بسياسة التضييق والملاحقات التي يتعرض لها الطلبة على خلفية انتمائهم للاتحاد.وذكر في بيان له، ان عددا من الطلبة تعرضوا للاحالة على مجالس التأديب كما حوكم اخرون منهم بغاية ترهيبهم، محملا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية تدهور الاوضاع داخل الجامعات.واتهم كل من الوزارة وبعض ادارة المعاهد العليا والجامعات بالضلوع في حملة التضييق على المنظمة الطلابية، داعيا عموم الطلبة الى الالتفاف حول اتحادهم .كما جدد الاتّحاد العام لطلبة تونس، موقفه الداعم لخوض ما اعتبرها "تحرّكات مشروعة دفاعًا حقوق الطلبة".ويأتي البيان الصادر من الاتحاد في وقت تعيش الجامعة على وقع حالة من التوتر نتيجة تنفيذ سلسلة من التحركات بكل من المعهد العالي للتربية البدنية والرياضة بقصر السعيد والمعهد العالي للعلوم الإنسانية ابن شرف، حيث ينفذ الطلبة في المؤسستين اعتصاما.ويسود خلاف حاد بين الاتحاد وادارتي المعاهدين، وقد تدخل الأمن في أكثر من مرة على خلفية شكاوى رفعت عقب تحركات تخوضها المنظمة بالمعهدين.ولا تقتصر مظاهر الاحتقان حول التحركات داخل مؤسسات التعليم العالي بل تشمل المطالبة بتوفير الاكلة الجامعية في وقت أكد فيه الاتحاد العام لطلبة تونس حصول اضطراب في التزود بالأكلة في عديد المطاعم الجامعية منذ انطلاق شهر رمضان.وكان عضو المكتب التنفيذي للاتحاد أيمن بوبكر أكد أن تشكيات الطلبة تعلقت بالخصوص بعدم الحصول على أكلة كاملة بسبب نفاذها وكذلك غلق عدد من المطاعم الجامعية الأخرى .