نسبة التحاليل الإيجابية بفيروس كورونا تبلغ 13.53 بالمائة والتصريح بـ14 وفاة جديدة

Photo Credits Yassine Gaidi

Publié le Mardi 12 Avril 2022 - 15:30 قراءة: 0 د, 38 ث
      
استقرت نسبة التحاليل الإيجابية لتقصي فيروس كورونا المستجد خلال الفترة المتراوحة من 4 إلى 10 أفريل الجاري في حدود 13.53 بالمائة.

...

وقد تم تسجيل 1267 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد إجراء 9365 تحليلا مخبريا لتقصي الفيروس.

وبلغ عدد الوفيات المصرح بها خلال الفترة المذكورة 14 حالة وفاة جديدة، وفق بيان صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الصحة.
..


وقد ارتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية انتشار الفيروس في فيفري 2020 إلى حد 10 أفريل الجاري، إلى 28.509 وفاة.

من جهة أخرى، بلغ عدد الحالات الجديدة المقيمة بالمستشفيات العمومية والخاصة خلال الفترة المذكورة 46 حالة جديدة.

ووصل عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المذكورة إلى 1814 متعافيا، مما يرفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس منذ بداية انتشاره إلى 10 أفريل الجاري 4.547.755 متعافيا.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 244447



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الثلاثاء 12 أفريل 2022 | 11 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:23 18:53 15:59 12:27 05:50 04:19
Babnet
20°
 Babnet22° Babnet % 60 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
7.2 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1320°-1319°-1419°-1521°-14
  • Avoirs en devises
    22966,3

  • (11 avril)
  • Jours d'importation
    123
  •              1 € = 3,26111 DT        1$ =3,01235 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 avril)   1546,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   