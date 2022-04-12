الفرق الرقابية أجرت أكثر من 29 ألف زيارة تفقد خلال 10 أيام الأولى من شهر رمضان

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أجرت فرق المراقبة الاقتصادية خلال 10 أيام الأولى من شهررمضان قرابة 29 الف زيارة تفقد شملت مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة والمواد الغذائية العامة ونقاط البيع بالتفصيل انتهت الى رفع 5841 مخالفة اقتصادية.ونتجت عن هذه العمليات الرقابية حجز 61 طنا من المواد المدعمة تتثمل في الطحين وسميد وعجين غذائي وسكر و11 طنا من الخضر والغلال تتضمن الفلفل والطماطم والبطاطا والتمور و142 كغ من الأرز و1.87 طن من لحوم الدواجن وأكثر من 3 طن من الأعلاف و27 طنا من مادة ثلاثي الفسفاط الرفيع و62 طنا من الاسمنت بالإضافة إلى 5310 قطعة آجر و1811 علبة تبغ.واتّخذت الفرق الرقابية حزمة عقوبات الإدارية تمثلت في اصدار 42 قرار منع من التزود و 10 قرارات تحديد حصص و 5 قرارات تغيير صنف و3 قرارات غلق علما وان قاعة العمليات المركزية تلقت خلال 10 أيام الأولى قرابة 380 شكاية.