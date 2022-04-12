نقابات شركة نقل تونس تنفذ تحركا احتجاجيا بأربعة أيام بعد انقضاء شهر رمضان

. ..

. .

تنفذ نقابات شركة نقل تونس، تحركا احتجاجيا، يستمر أربعة أيام، وذلك تزامنا مع حلول عيد الفطر، وفق ما أعلنت عنه الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء.ويشمل التحرك الاحتجاجي اعوان شركة نقل تونس بولايات بن عروس وتونس ومنوبة، وسيحملون خلاله الشارة الحمراء بداية من انقضاء شهر رمضان مع تنظيم تجمع عمالي أمام مقر وزارة النقل.وبحسب الجامعة، فان التحرك يهدف الى المطالبة بتوفير وسائل العمل وتوفير قطع الغيار وتنديدا بعدم تخصيص اقتناءات للشركة تمكنها من توفير خدمة ذات جودة في شبكة نقل الحافلات وبالشبكة الحديدية.وكان الكاتب العام بالجامعة ، وجيه الزيدي، قد صرح سابقا ل-(وات)، بأن الشركة تعاني من تقادم الاسطول، مؤكدا، وجود حالة من الاحتقان نتيجة تكرر الاعتداءات وعدم وجود رؤية لإصلاح قطاع النقل العمومي بشكل عام .وقد انتقدت الجامعة العامة للنقل، في مناسبات سابقة ما تعتبره انكفاء وزارة النقل على نفسها وعدم مبادرتها بايجاد حلول للقطاع، مؤكدة، أن تراكم الاشكاليات أدى الى توتر المناخ الاجتماعي بالشركة.جدير بالذكر ان قرار نقابات شركة نقل تونس حمل الشارة الحمراء وتنظيم تجمع عمالي امام وزارة النقل بعد انقضاء شهر رمضان قد اتخذ عقب اجتماع عقد أمس الاثنين وحضره الكتاب العامون للنقابات الأساسية بالشركة.