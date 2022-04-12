تظاهرة "ليالي رمضان" في فضاء "البالماريوم" من 14 الى 30 أفريل بمبادرة من مجمع الصناعات التقليدية


Publié le Mardi 12 Avril 2022 - 14:29 قراءة: 0 د, 42 ث
      
ينظم المجمع الوطني للصناعات التقليدية، تظاهرة "ليالي رمضان" بالفضاء التجاري "البالماريوم" بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، خلال الفترة من 14 إلى 30 أفريل، "مساهمة من المجمع في التنشيط الثقافي والتجاري بالعاصمة خلال شهر الصوم"، حسب ما أعلنت عنه رئيسة المجمع، ريم حرباوي، في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء.

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وأوضحت ريم حرباوي خلال هذه الندوة الصحفية، أن برنامج التظاهرة يتضمن 12 عرضا، أهمها عرض للفن الصوفي، ومعرض لترويج الصناعات التقليدية، وورشات تكوينية للأطفال في الرسم، وعرض أزياء تقليدية، وعرض فني من التراث التونسي.

وقالت لمياء عباس، المسؤولة عن "شركة تونس سنتر" التي تتولى رعاية فضاء "البالماريوم"، أن هذه التظاهرة "تعد لفتة للمركز التجاري، لإعطائه روحا جديدة" بمناسبة شهر رمضان، والمساهمة في تنشيطه بعدما "واجه مشاكل عديدة نتيجة أزمة كوفيد وأحداث الثورة"، خلال السنوات العشر الأخيرة.
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وقد بدأ فضاء البالماريوم نشاطه منذ سنة 1997، ويضم حوالي 230 محلا تجاريا، وهو من أهم فضاءات التسوق بالعاصمة.

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