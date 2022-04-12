الحزب الوطني التونسي يؤكّد موافقته على مبدأ الاقتراع على الأفراد في دورتين

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أكّد الحزب الوطني التونسي، موافقته على مبدأ الاقتراع على الأفراد في دورتين، معتبرا أنّ هذا النظام الانتخابي لا يتنافى مع مشاركة الأحزاب السياسية التي يمكن أن تقدم أشخاصا يمثلونها.وأضاف الحزب، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إثر اجتماع مجلسه الوطني، أنّ الاقتراع على الأفراد يمكن أن يضمن تمثيلية أكثر من العمل بالقائمات والبقايا التي أفرزت التشتت، ويتيح مرور قوى وطنية وكتل برلمانية وازنة قادرة على التأثير والعمل.وأبرز ضرورة مواصلة البناء الديمقراطي الحقيقي والسليم لتونس، المبني على التعددية والتنافس السياسي الشريف والمؤسسات الدستورية الفاعلة والشفافة، والقادرة على الإنجاز والعمل التنموي الذي ينتظر البلاد بصفة عاجلة.وشدّد على ضرورة الفصل بين السلط، وتمكين المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكل ممثلي الرأي العام من حرية التنظيم وحرية إبداء الرأي والتعبير وممارسة الصحافة الحرة والمحايدة .ودعا الحزب في هذا الإطار، كل مكوناته وهياكله وأنصاره ونخبه الى العمل على الإعداد للمراحل القادمة التي أفرزتها خارطة الطريق الرئاسية، مؤكدا ضرورة التفاعل الإيجابي ونبذ الانقسامات خاصة في الوضع الدقيق الراهن الذي تمر به تونس، إضافة الى مخلفات جائحة كوفيد وتأثيرات الحرب في أوكرانيا على البلاد.