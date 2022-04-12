بنزرت: تطوّرحركة السفن بميناء بنزرت -منزل بورقيبة التجاري بنسبة 3 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية

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شهدت الحركة الجملية للسفن بميناء بنزرت -منزل بورقيبة تطوّرا بنسبة 3 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية (2022) مقارنة بذات الفترة من السنة المنقضية، أي ما يمثّل عدديا 134 سفينة منها 121 سفينة تجارية، حسب ما أفاد به مدير الميناء، لطفي ساسي، اليوم الثلاثاء.وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، أن الحركة الجملية للبضائع بالميناء، تصديرا وتوريدا، شهدت بدورها تطوّرا طفيفا بنسبة 1 بالمائة خلال ذات الفترة، أي ما يمثل 1577 الف طن، مع تسجيل تطوّر في نسبة الصادرات يعادل 28 بالمائة، وتراجع الواردات بنسبة 5 بالمائة.ولاحظ، في ذات السياق، أن نشاط الحاويات تراجع بنسبة 25 بالمائة خلال نفس الفترة، حيث استقبل الميناء بين استيراد وتصدير 14 ألفا و10 حاويات خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2022، مقابل 18 ألفا و727 حاوية خلال الثلاثي الأول من سنة 2021.وأرجع المصدر ذاته تراجع عدد الحاويات الى الاكتظاظ الذي يشكو منه الميناء نتيجة المكوث المطوّل لـ651 حاوية متوجّهة للجزائر والعالقة بمسطحات الميناء منذ 4 أشهر، ما أعاق الاستغلال الأمثل للمسطحات.يشار إلى ان النشاط العام للبضائع بالميناء شهد تطوّرا كبيرا بـ18 بالمائة خلال ذات الفترة نظرا لتطوّر نشاط الحديد ومشتقاته، كما شهد رقم المعاملات تطورا بـ9 بالمائة بما يعادل 12 مليونا و980 الف دينار باعتبار الاداءات، وتطورا في قيمة الاستخلاص بنسبة 10 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، أي ما يمثل ماليا 11 مليونا و304 آلاف دينار، وفق المصدر ذاته.