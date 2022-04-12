الرابطة الثانية - تعيينات حكام مقابلات مرحلتي الصعود وتفادي النزول


Publié le Mardi 12 Avril 2022 - 15:10 قراءة: 1 د, 0 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام مباريات مرحلتي الصعود وتفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة يوم الخميس بداية من الساعة 13 و30دق :

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مرحلة الصعود :
المجموعة الاولى
في سيدي بوزيد
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قوافل قفصة - شبيبة القيروان امير الوصيف
في الزريبة
النادي القربي - الملعب التونسي يسري بوعلي

الترتيب
الفريق ن ل
1- الملعب التونسي 6 2
2- قوافل قفصة 3 2
-- النادي القربي 3 2
4- شبيبة القيروان 0 0

ملاحظة / يصعد صاحب المركز الاول الى الرابطة المحترفة الاولى

المجموعة الثانية
في الطيب المهيري بصفاقس
اولمبيك سيدي بوزيد - القلعة الرياضية يوسف السرايري
جمعية جربة - مستقبل قابس الغيت

الفريق ن ل
1- اولمبيك سيدي بوزيد 6 2
2- القلعة الرياضية 4 2
-- جمعية جربة 1 2
4- مستقبل قابس 0 2

ملاحظة / يصعد صاحب المركز الاول الى الرابطة المحترفة الاولى

مرحلة تفادي النزول
في المطوية
كوكب منزل النور - مكارم المهدية اسامة بن اسحاق
سكك الحديد الصفاقسي - النجم الرادسي الغيت

الفريق ن ل
1- النجم الرادسي 6 2
2- مكارم المهدية 3 2
-- كوكب منزل النور 3 2
4- سكك الحديد الصفاقسي 0 2 (نزل الى الرابطة الثالثة)

ملاحظة / ينزل صاحبا المركزين الثالث والرابع الى الرابطة الثالثة



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