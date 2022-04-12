الرابطة الثانية - تعيينات حكام مقابلات مرحلتي الصعود وتفادي النزول

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مرحلة الصعود :المجموعة الاولىفي سيدي بوزيدقوافل قفصة - شبيبة القيروان امير الوصيففي الزريبةالنادي القربي - الملعب التونسي يسري بوعلي1- الملعب التونسي 6 22- قوافل قفصة 3 2-- النادي القربي 3 24- شبيبة القيروان 0 0ملاحظة / يصعد صاحب المركز الاول الى الرابطة المحترفة الاولىالمجموعة الثانيةفي الطيب المهيري بصفاقساولمبيك سيدي بوزيد - القلعة الرياضية يوسف السرايريجمعية جربة - مستقبل قابس الغيتالفريق ن ل1- اولمبيك سيدي بوزيد 6 22- القلعة الرياضية 4 2-- جمعية جربة 1 24- مستقبل قابس 0 2ملاحظة / يصعد صاحب المركز الاول الى الرابطة المحترفة الاولىمرحلة تفادي النزولفي المطويةكوكب منزل النور - مكارم المهدية اسامة بن اسحاقسكك الحديد الصفاقسي - النجم الرادسي الغيتالفريق ن ل1- النجم الرادسي 6 22- مكارم المهدية 3 2-- كوكب منزل النور 3 24- سكك الحديد الصفاقسي 0 2 (نزل الى الرابطة الثالثة)ملاحظة / ينزل صاحبا المركزين الثالث والرابع الى الرابطة الثالثة