الرابطة الثانية - تعيينات حكام مقابلات مرحلتي الصعود وتفادي النزول

في ما يلي تعيينات حكام مباريات مرحلتي الصعود وتفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة يوم الخميس بداية من الساعة 13 و30دق :
مرحلة الصعود :
المجموعة الاولى
في سيدي بوزيد
قوافل قفصة - شبيبة القيروان امير الوصيف
في الزريبة
النادي القربي - الملعب التونسي يسري بوعلي
الترتيب
الفريق ن ل
1- الملعب التونسي 6 2
2- قوافل قفصة 3 2
-- النادي القربي 3 2
4- شبيبة القيروان 0 0
ملاحظة / يصعد صاحب المركز الاول الى الرابطة المحترفة الاولى
المجموعة الثانية
في الطيب المهيري بصفاقس
اولمبيك سيدي بوزيد - القلعة الرياضية يوسف السرايري
جمعية جربة - مستقبل قابس الغيت
الفريق ن ل
1- اولمبيك سيدي بوزيد 6 2
2- القلعة الرياضية 4 2
-- جمعية جربة 1 2
4- مستقبل قابس 0 2
ملاحظة / يصعد صاحب المركز الاول الى الرابطة المحترفة الاولى
مرحلة تفادي النزول
في المطوية
كوكب منزل النور - مكارم المهدية اسامة بن اسحاق
سكك الحديد الصفاقسي - النجم الرادسي الغيت
الفريق ن ل
1- النجم الرادسي 6 2
2- مكارم المهدية 3 2
-- كوكب منزل النور 3 2
4- سكك الحديد الصفاقسي 0 2 (نزل الى الرابطة الثالثة)
ملاحظة / ينزل صاحبا المركزين الثالث والرابع الى الرابطة الثالثة
مرحلة الصعود :
المجموعة الاولى
في سيدي بوزيد
قوافل قفصة - شبيبة القيروان امير الوصيف
في الزريبة
النادي القربي - الملعب التونسي يسري بوعلي
الترتيب
الفريق ن ل
1- الملعب التونسي 6 2
2- قوافل قفصة 3 2
-- النادي القربي 3 2
4- شبيبة القيروان 0 0
ملاحظة / يصعد صاحب المركز الاول الى الرابطة المحترفة الاولى
المجموعة الثانية
في الطيب المهيري بصفاقس
اولمبيك سيدي بوزيد - القلعة الرياضية يوسف السرايري
جمعية جربة - مستقبل قابس الغيت
الفريق ن ل
1- اولمبيك سيدي بوزيد 6 2
2- القلعة الرياضية 4 2
-- جمعية جربة 1 2
4- مستقبل قابس 0 2
ملاحظة / يصعد صاحب المركز الاول الى الرابطة المحترفة الاولى
مرحلة تفادي النزول
في المطوية
كوكب منزل النور - مكارم المهدية اسامة بن اسحاق
سكك الحديد الصفاقسي - النجم الرادسي الغيت
الفريق ن ل
1- النجم الرادسي 6 2
2- مكارم المهدية 3 2
-- كوكب منزل النور 3 2
4- سكك الحديد الصفاقسي 0 2 (نزل الى الرابطة الثالثة)
ملاحظة / ينزل صاحبا المركزين الثالث والرابع الى الرابطة الثالثة
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