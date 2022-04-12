الرابطة الأولى: تعيينات حكام الجولة 14 (المجموعة الثانية)

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في مركب جرجيسالاتحاد المنستيري - الترجي الجرجيسيالحكم: نضال اللطيففي ملعب حمام سوسةالنجم الساحلي - الاولمبي الباجيالحكم: أيمن النصريفي ملعب سليمان البلديمستقبل سليمان - مستقبل رجيشالحكم: سفيان قتاتفي ملعب حمادي العقربي برادسالنادي الافريقي - هلال الشابةالحكم: محرز المالكييذكر أنّ مباريات المجموعة الأولى ستجرى يوم 18 أفريل عوضا عن يوم غد 13 أفريل وذلك بسبب التزامات الترجي الرياضي التونسي في مسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية، وفق ما أعلنت عنه الجامعة التونسية لكرة القدم ، وسيعلن عن تعينات حكام مباريات المجموعة الأولى في وقت لاحق.