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وقعت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والوكالة الإيطالية لتدويل المؤسسات، "بروموس إيطاليا"، مذكرة تفاهم لدعم استثمارات المؤسسات الإيطالية في تونس.ويهدف الاتفاق، الذي وقع عليه، امس الاثنين، المدير العام للوكالة، عبد الباسط الغانمي، ورئيس "بروموس إيطاليا"، ألساندور جيلي، أيضا، الى إرساء تعاون مشترك وتطوير استراتيجية مشتركة لتحسين العلاقات التجارية بين تونس وإيطاليا.وسيتيح الاتفاق الحفاظ على حوار دائم يرمي الى تشخيص مجالات الاستثمار في كل من تونس وإيطاليا وحفز تبادل الكفاءات التقنية وفرص التكوين، وفق بلاغ للوكالة الثلاثاء.واعتبر ألساندرو جيلي، ان هذا الاتفاق يتنزل في اطار دعم الشبكة العالمية لـ"بروموس إيطاليا" مع الأسواق الاستراتيجية، مشيرا الى ان هذه الشراكة تفتح مجالات لتبادل المعلومات والتواصل والترويج ودعم المؤسسات.وأفادت "بروموس ايطاليا" في بلاغ نشرته، ان الاتفاق جاء لان تونس تعدّ وجهة جاذبة للاستثمارات باعتبار "قربها الجغرافي وتشريعاتها الملائمة للاستثمارات علاوة على كلفة الإنتاج المنخفضة" .وتتواجد في تونس زهاء 800 مؤسسة إيطالية، وفق احصائيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. وتشغل هذه المؤسسات اكثر من 60 الف شخص وهي تمثل ثلث المؤسسات ذات المساهمة الأجنبية.وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين تونس وإيطاليا سنة 2021 ما يعادل 5ر5 مليار اورو مقابل 5ر4 مليار اورو سنة 2020، أي بتطور قدره 22 بالمائة.وتعتبر الوكالة الإيطالية لتدويل المؤسسات "بروموس ايطاليا"، هيكلا تابع لغرفة التجارة الإيطالية التي تضم 15 عضوا متواجدا في 9 جهات ايطالية ولها 7 مكاتب في حين يتواجد مقرها بميلانو.