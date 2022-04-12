قابس: تسجيل 18 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس، اليوم الاثنين، عن تسجيل 18 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" تتوزع الى 6 اصابات بقابس الجنوبية، و5 بالمطوية، و3 بمارث، واصابتين بالحامة واصابة واحدة بكل من وذرف وقابس المدينة، وذلك من مجموع 81 عينة تحليل.وبموجب الإصابات الجديدة المسجلة، يبلغ العدد الجملي للاصابات بفيروس "كورونا" منذ بداية الجائحة 29 ألفا و111 إصابة منها 29 ألفا و22 حالة شفاء، فيما توجد حاليا بالجهة 89 حالة نشيطة تتوزع الى 21 حالة بقابس الجنوبية، و16 بمارث، و15 بالمطوية، و14 بالحامة، و11 بوذرف، و10 حالات بقابس المدينة، وحالتين مطماطة الجديدة.ويقيم حاليا بأقسام "كوفيد 19" في مستشفيات الجهة 4 مرضى، فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوية لهذا الفيروس 17 اصابة لكل 100 الف ساكن.