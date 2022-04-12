تأجيل « خميس حقوق المؤلف» إلى ما بعد شهر رمضان

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أعلن المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر والمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تأجيل الورشات الأسبوعية التي تحمل عنوان "خميس حقوق المؤلف" إلى ما بعد شهر رمضان المعظم.وأوضح المنظّمان لهذه الفعالية الثقافية أن تأجيل هذه الورشات الأسبوعية جاء "بناء على طلب العديد من الفنانين (المسجلين و/أو المهتمين)".وكانت الجلسة الأولى التأمت بعد ظهر الخميس الماضي، اما الجلسة الثانية فتمت في سهرة الخميس الأول من شهر رمضان، قبل أن يتم اتخاذ قرار إيقاف هذه الجلسات الرمضانية وتأجيلها إلى موعد لاحق، سيتم الإعلان عن البرنامج والتواريخ الجديدة في الأسام المقبلة وفق المنظمين.