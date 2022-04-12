وزير الصحة يبحث مع ممثلي مجمعي مخابر بيار فابر بافريقيا والشرق الأوسط وتركيا وشمال افريقيا سبل تطوير وتنويع النشاط المشترك

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استأثرت سبل تطوير وتنويع النشاط المشترك بين وزارة الصحة ومجمع مخابر بيار فابر بافريقيا والشرق الأوسط وتركيا ومجمع بيار فابر بشمال افريقيا فضلا عن العمل على اعتماد التصدير لدفع هذه الشراكة والإستفادة الثنائية بين الطرفين، بالحيز الأهم من محاور اللقاء الذي جمع أمس الاثنين، وزير الصحة علي المرابط بممثلي المخابر المذكورة.وخصص الإجتماع الذي حضره، بمقر الوزارة، بالخصوص كل من مدير عام مجمع مخابر بيار فابر بافريقيا والشرق الأوسط وتركيا ببيار باهنام والمدير العام لمجمع بيار فابر بشمال افريقيا خالد العويتي والوفد المرافق لهما، لطرح واقع التعاون والشراكة بين المخابر ووزارة الصحة والمنشآت العمومية التابعة لها.وأكّد وزير الصحّة بالمناسبة، أن تونس يمكن أن تكون مركزا وقطبا للتكنولوجيات الحديثة والصناعات الصيدلية المتطورة، داعيا إلى مزيد السعي لتطوير طرق العمل لإستقطابها.كما أبرز خلال اللقاء الذي حضره عدد من إطارات الوزارة، أهمية الشراكة والتعاون بين الوزارة ومخابر بيار فابرالتي أكّد ممثلوها عن دعمهم ومساندتهم لمسيرة الوزارة وتطلعاتها للمرحلة القادمة.