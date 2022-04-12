فرقة الحرس الديواني برمادة تحجز  22500 علبة سجائر مهربة بقيمة تناهز 34 ألف دينار


Publié le Mardi 12 Avril 2022 - 10:53 قراءة: 0 د, 21 ث
      
 تمكنت فرقة الحرس الديواني برمادة من حجز شاحنة مجهولة المصدر محملة بـ22500 علبة سجائر أجنبية المصدر بقيمة ناهزت 34 ألف دينار.
وأوضحت الإدارة العامة للديوانة، في بلاغ أصدرته مساء أمس، الإثنين،  أنه إثر نصب كمين بمنطقة "نيكريف" الصحراوية برمادة  لشاحنة رباعية الدفع ومطاردتها على مدى مسافة 60 كلم تعطبت على إثرها الشاحنة المذكورة ووقع العثور عليها مركونة.
...


وتم تحرير محضر حجز في الغرض وقدرت قيمة وسيلة النقل ب150 ألف دينار.

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