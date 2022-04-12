تونس تقدم ملف ترشحها لاحتضان مقر الوكالة الافريقية للادوية

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قدمت وزارة الصحة، يوم الاثنين، لوفد من مفوضية الاتحاد الافريقي، ملف ترشح تونس لاحتضان مقر الوكالة الافريقية للادوية.وقٌدم هذا الملف، وفق بلاغ صحفي، خلال لقاء وزير الصحة، علي المرابط، مع الوفد الإفريقي برئاسة أڨاري جون دوغلاس أمبيلي الذي يزور تونس حاليا وذلك الى غاية 13 افريل الجاري.وتم أيضا، خلال اليوم الاول من زيارة الوفد، عرض البرنامج التحضيري وبحث الإستعدادات اللوجستية لتأمين وتسهيل عمل فريق الوكالة.وحضر اللقاء إطارات من وزارة الصحة وممثلين عن الوزارات والهياكل الحكومية المتدخلة.وكان رؤساء الدول والحكومات الافريقية قد اعتمدوا في فيفري 2019، معاهدة الوكالة الافريقية للأدوية وذلك خلال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمؤتمر الاتحاد في أديس أبابا(اثيوبيا).ووفقًا لميثاق معاهدات الاتحاد الأفريقي ، ستدخل معاهدة الوكالة الافريقية للأدوية حيز التنفيذ بعد مصادقة خمس عشرة دولة عضو في الاتحاد الأفريقي عليها.وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي ستكون الوكالة الافريقية للأدوية بمثابة الهيئة التنظيمية القارية التي تحكم تنظيم الأدوية والمنتجات الطبية في القارة الأفريقية كما ستنظم الوكالة الوصول إلى الأدوية الأساسية والتكنولوجيات الصحية الآمنة والفعالة وذات النوعية الجيدة والميسورة التكلفة من خلال تنسيق الأنظمة التنظيمية الجارية.