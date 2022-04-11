انتفاع الإطارات المسجدية بالتغطية الاجتماعية بمقتضى اتفاقية بين وزارتي الشؤون الدينية والشؤون الاجتماعية


Publié le Lundi 11 Avril 2022 - 17:49 قراءة: 0 د, 23 ث
      
وقع وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ووزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي، اليوم الاثنين، على اتفاقية حول التغطية الاجتماعية للإطارات المسجدية.
وتضبط هذه الاتفاقية، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الدينية، صيغ وإجراءات تسوية مستحقات الصناديق الاجتماعية كما تضمن الانتفاع بالمفعول الرجعي لفائدة المنخرطين بالصناديق (الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض).
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وأكد وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي أهمية هذه الاتفاقية في خدمة الملف الاجتماعي للإطارات المسجدية، الذين عانوا سنوات طويلة من التهميش، وفق تعبيره.

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