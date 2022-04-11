تطاوين: عمال شركة "بيتروسارف" يجدّدون اعتصامهم إثر فشل تنفيذ الاتفاق الممضى بين الطرفين النقابي والإداري

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استأنف عدد من عمال شركة الاعاشة "بيتروسارف" بحقل شركة " سيتاب" بالبرمة من ولاية تطاوين اعتصامهم مجدّدا، حيث عادوا إلى نصب خيمة الاعتصام امام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين بعد ان رفعوها في موفى الاسبوع الماضي بناء على توقيع الطرفين النقابي والاداري، بضمانة والي الجهة والرئيس المدير العام لشركة " سيتاب"، محضر اتفاق نهائي وشامل كان من المفترض ان يضع حدا لحوالي 6 اشهر من التحرّكات الاحتجاجيّة.ويعود سبب عدم تنفيذ الاتفاق، حسب ما أكده عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل، عدنان اليحياوي، لـ"وات"، الى أن المشغّل يشترط أن يكون تنفيذ البند الثاني من الاتفاق، والقاضي بتقديم تسبقة عن الأجر بـ1500 دينار لكل عامل، رهين امضاء الاعوان على التزام تبيّن في ما بعد انه عقد شغل جديد وهو ما رفضه الاعوان والمنظمة ايضا، بعد أن شعروا بانها خدعة للتخلص من بعضهم او اخضاعهم لفترة تجربة رغم انهم مرسمون وبعضهم يعمل في الشركة منذ أكثر من 15 عاما.وأشار اليحياوي الى ان هذا الالتزام يلغي حقوق العمّال والكثير من مكاسبهم ولم يكن ضمن الاتفاق الذي امضت عليه جميع الاطراف، ورغم ذلك وحتى لا يكون هذا البند عقبة امام عودتهم الى العمل تخلّوا على التسبقة الموعودة الا ان المشغل تمسك بتقديم هذا المبلغ وهو ما ادى الى افشال الاتفاق.وأكّد أنّ التلاعب بهذا الاتفاق أصبح حقيقة رغم الضمانات التي قدمتها الاطراف الضامنة، بما يبيّن نوايا المشغّل الهادفة الى عدم استئناف العمل حتى يظهر بأن العملة يرفضون العمل ويتمّ اتخاذ الاجراءات الجزائية والخطايا ضدهم، مشيرا إلى أن عددا من اعوان شركة الاعاشة موجودون في حقل البرمة منذ اكثر من شهرين بدل العمل بالتداول كل اسبوعين.وطالب اليحياوي بتطبيق الاتفاق وبتحرك السلط الجهوية والمركزية لضمان حقوق العمال واستئناف عملهم، لا سيما وان شركة "بيتروسارف" التزمت لدى فوزها بعقد المناولة بمواصلة تشغيل 86 عاملا دون اي شرط وخلاص مستحقاتهم خلال الاشهر الستة الماضية، وعودة نظام العمل بالتداول بداية من يوم الجمعة القادم، مؤكدا على عدم التفاوض مجدّدا وداعيا السلط المعنية إلى فرض تنفيذ الاتفاق، حسب تعبيره.