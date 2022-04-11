استرجاع 510 هكتارا من أراضي الدولة بولاية منوبة


Publié le Lundi 11 Avril 2022 - 18:55 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تمكنت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بولاية منوبة اليوم الإثنين ، من استرجاع عقار دولي فلاحي كائن بمعتمدية برج العامري.

...

ويمسح هذا العقار وفق بلاغ صادرعن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، 510 هكتارا ، وقد تم استرجاع هذا العقار نتيجة اخلال المتسوغ لشروط انمائية وتعاقدية
وقد جرت عملية الاسترجاع بحضور مختلف المصالح الجهوية المتداخلة وبحضور السلط الأمنية.

..

كما تم تسليم العقار لمصالح ديوان الأراضي الدولية ممثلا في وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة بتونس الكبرى للتعهد به إلى حين إعادة توظيفه من جديد وفق البلاغ ذاته.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 244386



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الاثنين 11 أفريل 2022 | 10 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:22 18:52 15:59 12:27 05:51 04:21
Babnet
17°
 Babnet22° Babnet % 51 :الرطــوبة
تونــس Babnet
6.69 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-922°-1319°-1318°-1520°-14
  • Avoirs en devises
    22966,3

  • (11 avril)
  • Jours d'importation
    123
  •              1 € = 3,26111 DT        1$ =3,01235 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 avril)   1546,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   