استرجاع 510 هكتارا من أراضي الدولة بولاية منوبة

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تمكنت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بولاية منوبة اليوم الإثنين ، من استرجاع عقار دولي فلاحي كائن بمعتمدية برج العامري.ويمسح هذا العقار وفق بلاغ صادرعن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، 510 هكتارا ، وقد تم استرجاع هذا العقار نتيجة اخلال المتسوغ لشروط انمائية وتعاقديةوقد جرت عملية الاسترجاع بحضور مختلف المصالح الجهوية المتداخلة وبحضور السلط الأمنية.كما تم تسليم العقار لمصالح ديوان الأراضي الدولية ممثلا في وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة بتونس الكبرى للتعهد به إلى حين إعادة توظيفه من جديد وفق البلاغ ذاته.