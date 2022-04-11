قبلي: اقرار الاضراب القطاعي في مجال النقل العمومي يوم 10 ماي المقبل

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اقر اجتماع نقابات النقل العمومي بولاية قبلي، المنعقد صباح اليوم الاثنين بمقر الاتحاد الجهوي للشغل، تنفيذ اضراب جهوي قطاعي يوم 10 ماي المقبل، لما يشهده القطاع من اشكاليات تتعلق بالاسطول والموارد البشريةواوضح الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل المسؤول عن المنشات والدواوين عبد الجليل بوعزة ان اقرار مبدا الاضراب من قبل نقابات النقل بكل من قبلي ودوز وسوق الاحد مرده ما يعانيه هذا القطاع من اشكاليات اهمها النقص الفادح في عدد الحافلات وتهرم الاسطول والنقص الكبير في الموارد البشرية من سائقين واعوان صيانة بورشة الميكانيك، علاوة على عدم تفعيل الادارة الجهوية للنقل التي تم احداثها لتبقى مجرد هيكل لم ينجح في يلبية انتظارات منظوري القطاع ومواطني الجهة بالاضافة الى الاشكاليات المتعلقة بتوزيع ساعات العملوعبر بوعزة عن امله في ان تتفاعل سلطة الاشراف مع هذه الاشكاليات في مسعى لتطوير قطاع النقل بالجهة قبل الموعد المحدد للاضرابمن ناحيته، اعتبر ممثل النقابة الاساسية للنقل بقبلي ابراهيم التواتي في تصريح ل"وات" ان اكبر اشكال يعاني منه القطاع بالجهة النقص في عدد الحافلات وتجاوز اغلبها العمر الافتراضي، حيث ان عددا كثيرا منها في الخدمة منذ ما بين 20 و30 سنة، علاوة على وضعية ورشة الصيانة ونقص الاطار البشري مع النقص الكبير في عدد السائقين والقباض.