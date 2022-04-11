الكاف: تكثيف حملات التلقيح ضد "كوفيد 19" وتقصي مرض السكري وضغط الدم خلال شهر رمضان


Publié le Lundi 11 Avril 2022 - 18:52 قراءة: 0 د, 39 ث
      
كثّفت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، خلال شهر رمضان، حملات التلقيح ضدّ "كوفيد 19" والتقصي لفائدة مرضى السكري وضغط الدم، بكامل مؤسسات الصحة بالجهة، وفق ما أفاد به رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة، عبد الباقي الجمني، اليوم الاثنين، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة.

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وقال الجمني، أنه يجري خلال النصف الأول من الشهر الكريم، إنجاز حملات تلقيح ليلية بمدينة الكاف من الساعة التاسعة إلى الساعة الحادية عشر ليلا، مقابل تدعيم التلقيح بالمراكز القارة الثلاثة والمراكز الصحية الأساسية، مع تدعيم تقصي السكري وضغط الدم بكافة المراكز الصحية الأساسية البالغ عددها 35 مركزا، على حد قوله.

وأشار، في السياق ذاته، أنه لم يقع تسجيل أية حالة وفاة أو إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بالجهة منذ يوم 4 أفريل، وعدم وجود أي شخص في الحجر الصحي، مقابل مواصلة التكفل بمصاب واحد في اقسام الانعاش والعلاج المكثف.

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