قابس: تسجيل 28 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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اعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس عن تسجيل 28 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" بعد ان تلقت نتيجة 136 تحليلا اجريت على عينات مشتبه في اصابة اصحابها بعدوى الفيروس، وتتوزع الاصابات الى 10 اصابات بمارث و06 اصابات بالحامة و05 اصابات بقابس المدينة و04 اصابات بقابس الجنوبية واصابتين (02) بمطماطة الجديدة واصابة واحدة (01) بالمطوية.وبلغ العدد الجملي للمصابين 29093 مصابا تجاوز منهم 29022 شخصا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية فيما توجد بالجهة 71 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى تتوزع الى 15 حالة بقابس الجنوبية و13 حالة بمارث و12 حالة بالحامة و10 حالات بكل من وذرف والمطوية و09 حالات بقابس المدينة وحالتين (02) بمطماطة الجديدة.ويوجد في ولاية قابس 05 مرضى بأقسام كوفيد 19 فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي للفيروس 17 اصابة لكل 100 الف ساكن.