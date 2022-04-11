124 ألف و900 تلميذ ينطلقون اليوم الاثنين في اجتياز إمتحان البكالوريا للتربية البدنية

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انطلق، اليوم الاثنين، 124 ألف و900 تلميذ، في اجتياز إمتحان البكالوريا تربية البدنية "باك سبور" موزعين على 292 مركز اختبار، وفق ما كشف عنه، اليوم الاثنين وزير التربية فتحي السلاوتي.وأعرب الوزير، في تصريح على هامش مواكبته لانطلاق إمتحان البكالوريا للتربية البدنية بالمعهد الرياضي بالمنزه،عن ارتياحه لعودة اجتياز هذا الإمتحان في أفضل الظروف بعد انقطاع دام سنتين بسبب أزمة فيروس كورونا.ومن جهة أخرى أكد الوزير أن 134 ألف و 330 تلميذا سيجتازون الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا دورة 2022 حيث تسجل الاستعدادات لها تقدّما على جميع النواحي، مؤكدا أن وزارة التربية راكمت تجربة كبيرة في تنظيم الامتحانات الوطنية مما يجعلها تعمل في أريحية أكبر.ولفت الوزير الى أن عدد المترشحين لاجياز امتحان الباكالوريا بالنسبة لدورة 2022 تراجع بنحو 12 ألف مترشح مقارنة بالدورة الفارطة.ومن جهته بين وزير الشباب والرياضة كمال قديش، أن ظروف اجتيار إمتحان الباكالوريا للتربية البدنية تسير في أفضل الظروف بجميع مراكز الاختبارات الموزعة على كامل جهات الجمهورية ولم يتم الى حد الان تسجيل أي أمر طارئ يعطل سيرها.ولفت قديش الى أن عددا من المؤطرين في مراكز الامتحان يسيرون ويراقبون عملية اجتياز إمتحان الباكالوريا للتربية البدنية ويتدخلون عند تسجيل أي إشكال خاصة فيما يتعلق بهبوط نسبة السكري في الدم بالنسبة للتلاميذ الصائمين أو الذين يعانون من داء السكري.