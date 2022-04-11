المنستير: افتتاح الدورة الأولى لتظاهرة "مؤانسات المركب الرمضانية" بعرض للفنّان مرتضى الفتيتي

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افتتحت مساء الاحد بالمركب الثقافي بالمنستير الدورة الأولى لتظاهرة "مؤانسات المركب الرمضانية" التي ينظمها المركب الثقافي بالمنستير بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بعرض للفنّان مرتضى الفتيتي وتتواصل إلى 17 أفريل الجاري.وقدم الفتيتي كوكتالا من الأغاني استفتحه بأغنيته الجديدة "حكايتكم وفات" التي أصدرها منذ نحو شهر ثم كانت هناك مراوحة بين الأغاني التي أنتجها والأغاني التونسية للهادي الجويني وعليّ الرياحي أو التراثية مثل "راكب على الحمراء" ومن بين أغانيه الجديدة "شدّة وتزول" و"الحب" ومقطع صغير من أغنية جديدة لم تصدر بعد مع أغان قديمة للفتيتي مثل "حقرة" و"امان امان" حسب قائد الفرقة حسني حمدي الذي بيّن أنّ "موسيقى مرتضي تصنف ضمن موسيقى "البوب" التونسي الجديد المعاصر".وسجل العرض حضورا محتشما للجمهور مقارنة بالجمهور الغفير الذي واكب عرض الفتيتي في أكتوبر الماضي بالمركب الثقافي بالمنستير واضطر العديد منهم انذاك للبقاء خارج المركب. وأعاد المركب برمجته تلبية لطلب عريض من الجمهور إذ نظم المركب الثقافي بالمنستير منذ بداية أكتوبر الماضي استبيانا حول الفقرات التي يرغب الجمهور أن تبرمج خلال شهر رمضان وفق ما أفاد وات مدير المركب الثقافي بالمنستير فهد بنحمودة.وتتواصل "مؤانسات المركب الثقافي بالمنستير" يوم 12 أفريل الجاري مع فيلم "غدوة" للمخرج ظافر العابدين، ويوم 13 أفريل مع لقاء مع الشاعر ورجل الثقافة محمّد الحبيب الزناد في إطار البرنامج الوطني حوارات ثقافية.وبرمجت يوم 14 أفريل الجاري سهرة المنستير مع معرض فوتوغرافي متميز بعنوان "الحياة الوردية" للفنّان عبد الواحد المحفوظي والفنّان الفوتوغرافي عمر عبادة حرزالله، وعرض موسيقي بعنوان "محلاها لمة" لقسم الأشبال لفرقة الشباب للموسيقى العربية بالمنستير بقيادة الفنّان منصف الفريني. وسيقع بالمناسبة تكريم ثلة من المثقفين من بينهم فتحي اللبان عن المسرح، ومحمّد البدوي عن الأدب ومحمد صالح العتيل لمساهماته في الارتقاء بالثقافة، وحسين بلحاج يوسف في الموسيقى.ويكون الجمهور في سهرة 15 أفريل الجاري على موعد مع الفن الرابع ومسرحية "الفصل 80 لبيق بوسة" لوجيهة الجندوبي، ويوم 16 أفريل مع مسرحية "لطفي عمره 50 سنة" للطفي العبدلي وهو عمل جديد لم يعرض في المنستير سابقا إلى جانب أنّ العبدلي لم يقدم عروضا في المركب الثقافي منذ أكثر من سنتين ونصف.وتختتم "مؤانسات المركب الرمضانية" يوم 17 أفريل 2022 بالعرض المسرحي التنشيطي الموجه للأطفال بعنوان "تيمو تي في".