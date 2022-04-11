شركة "كورسيكا لينيا" تدخل تغييرا على موعد انطلاق رحلة تونس - مرسيليا ليوم 17 أفريل 2022


Publié le Lundi 11 Avril 2022 - 11:17 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أفادت شركة الرحلات البحرية، " كورسيكا لينيا"، الإثنين، ان موعد انطلاق رحلة سفينة "دانيال كازانوفا"، تونس - مرسيليا، ليوم 17 أفريل 2022، اصبح الاحد على الساعة 14 بعد الزوال عوضا عن الساعة السادسة (18) مساء.

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وأكد بلاغ الشركة، الذي ارجع التعديل في موعد الانطلاق الى أسباب تتعلق بالاستغلال، ضرورة حضور المسافرين الى ميناء حلق الوادي على الساعة 9 صباحا، علما وان آخر موعد لتسجيل الوصول هو الساعة 13 بعد الزوال.

ويكون الوصول إلى مرسيليا الإثنين 18 أفريل 2022، على الساعة 14 بعد الزوال عوضا عن الساعة 18، وفق المصدر ذاته.
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