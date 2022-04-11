القبض على خمسة أجانب من أجل اجتياز الحدود البرية والبحرية خلسة

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ألقت وحدات الحرس بجرجيس وتوزر والكاف القبض، الأحد، على خمسة أشخاص أجانب من أجل اجتياز الحدود البرية والبحرية خلسة والمساعدة على ذلك، وفق ما أورده الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني اليوم الإثنين على صفحته على موقع "فيسبوك".وفي هذا الشأن، أوضح المصدر ذاته أن فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بجرجيس احتفظت بشخص يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية (جنوب الصحراء) من أجل "مساعدة أشخاص على مغادرة التراب التونسي بحرا خلسة".وتمكنت فرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني بحزوة من ولاية توزر من إلقاء القبض على شخص يحمل جنسيّة إحدى الدّول الإفريقيّة من أجل "اجتياز الحدود التونسية الجزائرية خلسة".كما ألقت دوريّة تابعة لمركز الحرس الوطني بالقلعة الخصباء (ولاية الكاف) القبض على ثلاثة أشخاص يحملون جنسيات دول إفريقية مختلفة من أجل "اجتياز الحدود البريّة خلسة".