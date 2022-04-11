الاتحاد العام لطلبة تونس: تشكيات بسبب النقص أو الاضطراب في التزود بالأكلة الجامعية منذ انطلاق شهر رمضان الكريم

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أفاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس المكلف بالخدمات الجامعية أيمن بوبكر اليوم الاثنين أن العديد من التشكيات وردت على الاتحاد من الطلبة بخصوص الاضطراب الحاصل في التزود بالأكلة الجامعية بعدد من المطاعم الجامعية منذ انطلاق شهر رمضان الكريموأضاف أيمن بوبكر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن تشكيات الطلبة تعلقت بالخصوص بعدم الحصول على أكلة كاملة بسبب نفاذها وكذلك غلق بعض المطاعم الجامعية الأخرى على غرار الحي الجامعي حي الاسكان ببن عروس بسبب مشاكل في البنية الاساسية مما استوجب غلقه وتوفير 60 أكلة فقط خلال شهر رمضان من مطاعم أخرىفي حين أن المطعم يوفر خدمات لنحو 450 من الطلبةولفت الى أن هذا الامر استوجب تعويل الطلبة على أنفسهم أو الالتجاء الى المطاعم القريبة في ظل غياب توفر وسائل النقل التي كان الاتحاد قد راسل بخصوصها ديوان الخدمات الجامعية بالشمال منذ أسبوعين دون الحصول على اجابة وفق قولهوأكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد أن نفس الاشكاليات سجلت كذلك في كل من المطعم الجامعي ابن عرفة بقفصةومطعم الورود بالمنستير والرياض والغزالي بسوسة ومدنين ومطعمي الزياتين والياسمين بصفاقس التي شهدت هي أيضا اضطرابا ت في التزود بالأكلة الجامعية بسبب نفاذ الطبق الرئيسي بعد أقل من خمس دقائق من حلول موعد الافطار والاقتصار على الحصول على الحساء والخبز.