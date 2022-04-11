الاتحاد العام لطلبة تونس: تشكيات بسبب النقص أو الاضطراب في التزود بالأكلة الجامعية منذ انطلاق شهر رمضان الكريم


Publié le Lundi 11 Avril 2022 - 11:01 قراءة: 1 د, 0 ث
      
أفاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس المكلف بالخدمات الجامعية أيمن بوبكر اليوم الاثنين أن العديد من التشكيات وردت على الاتحاد من الطلبة بخصوص الاضطراب الحاصل في التزود بالأكلة الجامعية بعدد من المطاعم الجامعية منذ انطلاق شهر رمضان الكريم

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وأضاف أيمن بوبكر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن تشكيات الطلبة تعلقت بالخصوص بعدم الحصول على أكلة كاملة بسبب نفاذها وكذلك غلق بعض المطاعم الجامعية الأخرى على غرار الحي الجامعي حي الاسكان ببن عروس بسبب مشاكل في البنية الاساسية مما استوجب غلقه وتوفير 60 أكلة فقط خلال شهر رمضان من مطاعم أخرى
في حين أن المطعم يوفر خدمات لنحو 450 من الطلبة

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ولفت الى أن هذا الامر استوجب تعويل الطلبة على أنفسهم أو الالتجاء الى المطاعم القريبة في ظل غياب توفر وسائل النقل التي كان الاتحاد قد راسل بخصوصها ديوان الخدمات الجامعية بالشمال منذ أسبوعين دون الحصول على اجابة وفق قوله

وأكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد أن نفس الاشكاليات سجلت كذلك في كل من المطعم الجامعي ابن عرفة بقفصة
ومطعم الورود بالمنستير والرياض والغزالي بسوسة ومدنين ومطعمي الزياتين والياسمين بصفاقس التي شهدت هي أيضا اضطرابا ت في التزود بالأكلة الجامعية بسبب نفاذ الطبق الرئيسي بعد أقل من خمس دقائق من حلول موعد الافطار والاقتصار على الحصول على الحساء والخبز.

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