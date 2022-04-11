بعد منحه ضربة جزاء في الدقيقة 90 + 9 : جامعة كرة القدم تستدعي طاقم تحكيم مباراة امل حمام سوسة واتحاد بنقردان

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اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم انه تقرر استدعاء طاقم التحكيم الذي أدار مقابلة الأمل الرياضي بحمام سوسة والاتحاد الرياضي ببنقردان يوم الاحد على ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة لحساب الجولة الثالثة عشرة من منافسات المجموعة الاولى ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.واضافت الجامعة انه تم استدعاء طاقم التحكيم المتالف من الحكم نعيم حسني والحكمين المساعدين عمر الرياحي وأيمن الرياحي للحضور بمقر الادارة الوطنية للتحكيم اليوم الاثنين في منتصف النهار.وياتي هذا الاستدعاء على خلفية اداء هذا الطاقم خلال المباراة المذكورة التي اضاف خلالها الحكم نعيم حسني اكثر من 12 دقيقة كوقت بدل ضائع تحصل خلالها اتحاد بن قرادان على ضربة جزاء مثيرة للجدل في الدقيقة 90 زائد 9 قبل ان يدرك امل حمام سوسة بعدها التعادل في الدقيقة 90 زائد 12.