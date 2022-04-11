استعدادا لكاس افريقيا للامم - المنتخب التونسي لكرة اليد يواجه نظيره البرازيلي وديا يومي 14 و16 افريل في نابل

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استعدادا لمشاركته في كأس إفريقيا للأمم المقررة بمصر من 11 إلى 18 جويلية القادم، يخوض المنتخب التونسي لكرة اليد للأكابر مقابلتين وديتين يومي الخميس 14 والسبت 16 أفريل الجاري على الساعة العاشرة ليلا بقاعة بئر شلوف بنابل.ويدخل المنتخب التونسي انطلاقا من اليوم الإثنين في تربص سيكون خلاله معززا بالعناصر المحترفة في البطولات الأجنبية في إطار أسبوع الإتحاد الدولي لكرة اليد المخصص لأنشطة المنتخبات الوطنية.في حراسة المرمى : مهدي الحرباوي (سيليستا الفرنسي) محمد صفر (الترجي الرياضي) ياسين بالقايد (سبورتينغ لشبونة)مركز جناح أيسر : أسامة البوغانمي وغسان التومي (الترجي الرياضي)مركز ظهير أيسر : أسامة الجزيري (الأهلي المصري) محمد رضا فراد (السالمية الكويتي)مركز منسق العاب : محمد أمين درمول (ميندين الألماني) بلال العبدلي (الترجي الرياضي) علاء مصطفى (النادي الإفريقي)مركز ظهير أيمن : أمين بنور (دينامو بوخارست الروماني) أسامة حسني (إيستر الفرنسي) أنور بن عبد الله (السالمية الكويتي)مركز لاعبي الدائرة : مروان شويرف (ترومبلاي الفرنسي) جهاد جاب الله (دنكارك الفرنسي) رياض صويد (بونتو كومبو الفرنسي)مركز جناح أيمن : عصام رزيق (النجم الساحلي) طارق جلوز (الترجي الرياضي) محمد علي بحر (النادي الإفريقي)