انس جابر تتقدم الى المركز التاسع في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات

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تقدمت التونسية أنس جابر مرتبة واحدة في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر يوم الاثنين لتصبح في المركز التاسع.وكانت انس جابر ادركت الدور النهائي لبطولة شارلستون الامريكية للتنس من فئة 500 نقطة قبل ان تنهزم يوم الاحد امام السويسرية بيلندا بنسيتس المصنفة 21 عالميا بنتيجة 2-1.