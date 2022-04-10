بطولة إنقلترا: التعادل الايجابي 2-2 ينهي القمة بين مانشستر سيتي وليفربول ويؤجل أمر الحسم في اللقب


Publié le Dimanche 10 Avril 2022 - 21:23 قراءة: 0 د, 28 ث
      
حسم التعادل الإيجابي 2-2 القمة المثيرة التي جرت اليوم الاحد بين مانشستر سيتي وليفربول لحساب الجولة الثانية والثلاثين من بطولة انقلترا الممتازة لكرة القدم، ليؤجل بالتالي امر الحسم في اللقب حيث تميل الكفة الى السيتيزن.
وحافظت كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا على صدارة الترتيب مع 74 نقطة وعلى فارق نقطة مع ليفربول.
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وتقدم "سيتيزنس" بداية عن طريق البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة الخامسة، وأدرك البرتغالي ديوغو جوتا التعادل لليفربول (13) قبل أن يعود البرازيلي غابريال جيزوس ليمنح سيتي التقدم (36)، إلا أن السنغالي ساديو مانيه كان حاضراً لمعادلة الكفّة مجدداً (46).

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