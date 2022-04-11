منوبة: رفع 281 مخالفة اقتصادية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان

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تمكّنت فرق المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بمنوبة، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، من رفع 281 مخالفة اقتصادية تم تحريرها خلال قيامها بـ2132 عملية مراقبة، شملت المحلات التجارية والأسواق اليومية والأسبوعية، بمختلف معتمديات الولاية، حسب معطيات الإدارة الجهوية للتجارة.وتعلقت المخالفات المسجلة بالأسواق ومسالك التفصيل ب193 مخالفة ، ثم الطرقات ب58 مخالفة والمخابز، إلى جانب وحدات الصنع ومخازن الانتاج، وتوزعت حسب القطاعات، على المواد الغذائية العامة بالتفصيل بـ81 مخالفة، والدواجن والبيض بـ44 مخالفة، والخضر والغلال بـ39 مخالفة، والمواد الغذائية العامة بالجملة بـ24 مخالفة والمخابز والمرطبات بـ19 مخالفة، ثم قطاعات الألبان والحلويات والتبغ واللحوم الحمراء والفواكه الجافة.وكانت أغلب المخالفات المرفوعة، بسبب عدم إشهار الأسعار بـ71 مخالفة ومسك واستعمال موازين غير قانونية بـ52 مخالفة وعدم الاستظهار بالفواتير بـ50 مخالفة والترفيع والزيادة في الأسعار بـ38 مخالفة ومن أجل غياب الجودة ب23 مخالفة.وأسفر العمل الرقابي الذي أمنته 7 فرق مراقبة، فضلا عن الحملات المشتركة مع الصحة والفلاحة ووحدات الأمن والحرس والشرطة البلدية، عن حجز 52 قنطارا من مادة الفارينة المدعمة، و1،450 طنا من التمور الفاسدة التي تم اتلافها و1730 لترا من الحليب و326 كلغ من مشتقات الحليب غير الصالحة للاستهلاك و144 لترا من الزيت المدعم، و72 كلغ من الدواجن الفاسدة ومواد أخرى مختلفة.