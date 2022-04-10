الفرنسيون المقيمون بتونس يشاركون في الدور الاول من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

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شارك الفرنسيون المقيمون بتونس في الدور الاول من الانتخابات الرئاسية الفرنسية حيث توجهوا الى مختلف مكاتب الاقتراع التي تم فتحها منذ الساعة الثامنة صباحا الى غاية الساعة السابعة مساء بتوقيت تونس;ووفق ما ورد على موقع سفارة فرنسا بتونس بالانترنت تم فتح 13 مكتبا للاقتراع بعدد من المدن بالجمهورية وهي تونس والمرسى ونابل وبنزرت وسوسة وجربة وصفاقس كما تم تخصيص مكتب اقتراع بمقر القنصلية العامة لفرنسا للفرنسيين القاطنين بليبياوقد شهد مركزا الاقتراع بسوسة ومعهد بيار منداس فرانس بالعاصمة اقبالا كثيفا من الناخبين في فترات مختلفة من اليوم وفق ما اوردته الصفحة الرسمية بسفارة فرنسا على شبكة التواصل فايسبوك.يشار الى ان 12 مترشحا دخلوا سباق الانتخابات الرئاسية الفرنسية (4 نساء و8 رجال) من بينهم الرئيس المنتهية عهدته ايمانوال ماكرون ، وسييجري الدور الثاني للانتخابات في 24 افريل الجاري وسيمكن من اختيار رئيس جديد من ضمن المرشحين الاثنين الحاصلين على اعلى نسبة تصويت في الدور الاول