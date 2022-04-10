كاس تونس لكرة السلة : نتائج الدور ربع النهائي


Publié le Dimanche 10 Avril 2022 - 18:45 قراءة: 0 د, 22 ث
      
تاهلت فرق الاتحاد المنستيري والزهراء الرياضية واتحاد الانصار والنادي الافريقي الى الدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة السلة للموسم الرياضي 2021-2022 عقب المباريات التي دارت مساء اليوم الاحد :

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وفي ما يلي النتائج
الدور ربع النهائي

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القاعة الاولمبية بسوسة
النجم الساحلي - الاتحاد المنستيري 78-98
قاعة حلق الوادي
نجم حلق الوادي- الزهراء الرياضية 68-72 (بعد تمديد الوقت)
قاعة رجاء حيد بالمرسى
مستقبل المرسى-اتحاد الانصار 61-73
قاعة قرمبالية
الدالية الرياضية بقرمبالية-النادي الافريقي 72-75


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