كاس تونس لكرة السلة : نتائج الدور ربع النهائي

تاهلت فرق الاتحاد المنستيري والزهراء الرياضية واتحاد الانصار والنادي الافريقي الى الدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة السلة للموسم الرياضي 2021-2022 عقب المباريات التي دارت مساء اليوم الاحد :
وفي ما يلي النتائج
الدور ربع النهائي
القاعة الاولمبية بسوسة
النجم الساحلي - الاتحاد المنستيري 78-98
قاعة حلق الوادي
نجم حلق الوادي- الزهراء الرياضية 68-72 (بعد تمديد الوقت)
قاعة رجاء حيد بالمرسى
مستقبل المرسى-اتحاد الانصار 61-73
قاعة قرمبالية
الدالية الرياضية بقرمبالية-النادي الافريقي 72-75
وفي ما يلي النتائج
الدور ربع النهائي
القاعة الاولمبية بسوسة
النجم الساحلي - الاتحاد المنستيري 78-98
قاعة حلق الوادي
نجم حلق الوادي- الزهراء الرياضية 68-72 (بعد تمديد الوقت)
قاعة رجاء حيد بالمرسى
مستقبل المرسى-اتحاد الانصار 61-73
قاعة قرمبالية
الدالية الرياضية بقرمبالية-النادي الافريقي 72-75
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