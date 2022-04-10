بطولة الرابطة الاولى (الجولة 13) : النتائج والترتيب


Publié le Dimanche 10 Avril 2022 - 17:10 قراءة: 1 د, 29 ث
      
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مقابلات الجولة الثالثة عشرة من منافسات المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية والتي دارت اليوم الاحد :

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المجموعة الاولى
في حمام سوسة
امل حمام سوسة - اتحاد بن قردان 1-1
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في 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي - النادي الصفاقسي 2-صفر
في حمام الانف
نادي حمام الانف - نجم المتلوي صفر-صفر
في حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي - اتحاد تطاوين 3-صفر

الفريق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 24 13 7 3 3 18 6
2- اتحاد بن قردان 21 13 5 6 2 10 7
3- النادي الصفاقسي 18 13 5 3 5 10 10
-- اتحاد تطاوين 18 13 5 3 5 11 14
5- نجم المتلوي 17 13 4 5 4 10 13
6- امل حمام سوسة 16 13 3 7 3 10 9
7-النادي البنزرتي 16 13 5 1 7 12 15
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8- نادي حمام الانف 10 13 2 4 7 9 16 نزل الى بطولة الرابطة المحترفة الثانية

المجموعة الثانية
في جرجيس
ترجي جرجيس - النادي الافريقي صفر-1
في الشابة
هلال الشابة - مستقبل سليمان صفر-صفر
في الرجيش
مستقبل الرجيش - النجم الساحلي صفر-2
في باجة
الاولمبي الباجي - الاتحاد المنستيري صفر-صفر

الفريق ن ل ف ت ه له عليه
1- الاتحاد المنستيري 23 13 6 5 2 8 4
2- النادي الافريقي 22 13 6 4 3 11 6
3- النجم الساحلي 21 13 5 6 2 12 6
4- مستقبل الرجيش 20 13 5 5 3 10 9

5- الاولمبي الباجي 15 13 4 3 6 7 8
6- مستقبل سليمان 14 13 3 5 5 6 9
7- هلال الشابة 13 13 3 4 6 6 9
8- ترجي جرجيس 10 13 2 4 7 5 14


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