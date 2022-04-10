بطولة الرابطة الاولى (الجولة 13) : النتائج والترتيب

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المجموعة الثانية

في حمام سوسةامل حمام سوسة - اتحاد بن قردان 1-1في 15 اكتوبر ببنزرتالنادي البنزرتي - النادي الصفاقسي 2-صفرفي حمام الانفنادي حمام الانف - نجم المتلوي صفر-صفرفي حمادي العقربي برادسالترجي الرياضي - اتحاد تطاوين 3-صفر1- الترجي الرياضي 24 13 7 3 3 18 62- اتحاد بن قردان 21 13 5 6 2 10 73- النادي الصفاقسي 18 13 5 3 5 10 10-- اتحاد تطاوين 18 13 5 3 5 11 145- نجم المتلوي 17 13 4 5 4 10 136- امل حمام سوسة 16 13 3 7 3 10 97-النادي البنزرتي 16 13 5 1 7 12 15--------------------------------------------------------------------------------------------------------------8- نادي حمام الانف 10 13 2 4 7 9 16 نزل الى بطولة الرابطة المحترفة الثانيةفي جرجيسترجي جرجيس - النادي الافريقي صفر-1في الشابةهلال الشابة - مستقبل سليمان صفر-صفرفي الرجيشمستقبل الرجيش - النجم الساحلي صفر-2في باجةالاولمبي الباجي - الاتحاد المنستيري صفر-صفر1- الاتحاد المنستيري 23 13 6 5 2 8 42- النادي الافريقي 22 13 6 4 3 11 63- النجم الساحلي 21 13 5 6 2 12 64- مستقبل الرجيش 20 13 5 5 3 10 95- الاولمبي الباجي 15 13 4 3 6 7 86- مستقبل سليمان 14 13 3 5 5 6 97- هلال الشابة 13 13 3 4 6 6 98- ترجي جرجيس 10 13 2 4 7 5 14