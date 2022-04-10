إحباط ست عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة بصفاقس والمهدية وضبط 138 مهاجرا غير شرعي


Publié le Dimanche 10 Avril 2022 - 18:21 قراءة: 0 د, 20 ث
      
أحبطت وحدات منطقتي الحرس البحري بصفاقس وقرقنة، السبت، خمس عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وضبطت 132 مهاجرا غير نظامي من جنسيات بلدان إفريقية (جنوب الصحراء) وأربعة تونسيين، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الحرس اليوم الأحد.

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وأضاف ذات المصدر أن دورية مشتركة بين مركزي الحرس الوطني بالبرادعة وقصور الساف ضبطت شخصين بصدد التحضير لعملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الفضاء الأوروبي.

وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهما.
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