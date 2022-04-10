قبول ترشح 75 رواية للتنافس على جائزة توفيق بكار للرواية العربية في دورتها الرابعة

. ..

. .

بلغ عدد الروايات التي تم قبولها للتنافس على نيل جائزة توفيق بكار للرواية العربية في دورتها الرابعة 75 رواية من مختلف البلدان العربية منها 18 رواية من تونس حسب ما أفاد به اليوم الأحد رئيس جمعية "ألق الثقافية" الراعية للجائزة فتحي بن معمر وكالة تونس إفريقيا للانباء.وكانت آجال الترشح لمسابقة جائزة توفيق بكار للرواية العربية قد انقضت بتاريخ 31 مارس الفارط وقد تجاوز عدد الروايات المترشحة المائة رواية، اختارت منها لجنة الانتقاء 75 رواية منها من مصر (23) وتونس (18) والسودان (07) والعراق (07) والاردن (04) والجزائر(03) والمغرب (03) واليمن (03) وليبيا (02) وفلسطين (02) وتشاد (01) وسوريا (01) والسعودية (01).واكد فتحي بن معمر في هذا الصدد ان عدد الروائيات ضمن القائمة الأولية للروايات المقبولة بلغ 22 روائية، فيما بلغ عدد الروائيين 53 وستنكب لجنة تحكيم الجائزة المتكونة من مختصين في المجال الادبي على غرار محمد القاضي، ومحمد لخبو، وجليلة طريطر،على قراءة هذه الروايات لتتولى لاحقا تحديد القائمة القصيرة التي ستتنافس على الجائزة في دورتها الرابعة المزمع الاعلان عنها خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر 2022.وذكّر بن معمر، بالمناسبة، بأهم الشروط المعتمدة للمشاركة في مسابقة جائزة توفيق بكار للرواية العربية وهي أن تكون الرواية نصا مخطوطا لم ينشر من قبل، مشيرا إلى أن النصوص ستعرض على لجنة التحكيم خالية من أسماء أصحابها "لضمان الشفافية والحياد في تقييم الاعمال الروائية".وتجدر الإشارة إلى أن جائزة توفيق بكار للرواية العربية تأسست سنة 2018 وكانت الروائية العراقية زهراء طالب حصلت على جائزتها الاولى لسنة 2019 عن روايتها "روح في حجر"، بينما حصل الروائي المصري محمد مستجاب على الجائزة في دورتها الثانية سنة 2020 عن روايته "قمر تعابثه بنات الحور "، وتحصل الروائي السوداني عاطف الحاج سعيد على الجائزة في دورتها الثالثة لسنة 2021 عن روايته "نورس يهجره السرب".الناقد توفيق بكار الذي كرمته جمعية "ألق الثقافية" بإطلاق اسمه على جائزة عربية بدأت تضع بصماتها بين الجوائز العربية العريقة والحديثة، هو من مؤسسي الجامعة التونسية واحد ابرز اعمدتها، أستاذ جامعي في اللغة العربية، وناقد طبع بفكره وأسلوب نقده للرواية التونسية المشهد الثقافي التونسي والعربي وكان أستاذا لأجيال من الكتاب والروائيين .كتب توفيق بكار مقدمة روايات سلسلة "عيون المعاصرة" الصادرة عن دار الجنوب للنشر، كما ساهم في ظهور النقد الأدبي في تونس وفي التعريف بالأثر التونسي وخاصة بكتابات محمود المسعدي، توفي سنة 2017 وترك عديد المؤلفات مثل "شعريات عربية" و"قصصيات عربية" وغيرها.