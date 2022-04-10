تعزيزات أمنية مكثفة بشارع الحبيب بورقيبة قبيل انطلاق وقفة إحتجاجية معارضة لقيس سعيد

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شهد شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تعزيزات أمنية مكثفة منذ الساعات الاولى من صباح يوم الاحد وغلق بعض المنافذ المؤدية له وذلك قبيل انطلاق وقفة احتجاجية معارضة لرئيس الجمهورية دعت إليها حركة النهضة ومبادرة "مواطنون ضد الانقلاب".وخضع كل المارة القاصدين شارع الحبيب بورقيبة او الشوارع المتفرعة عنه باستثناء شارعي اليونان وروما اللذين تم غلقهما الى عمليات تفتيش دقيق للحقائب من قبل قوات الامن دون حصول اي تجاوزات او تذمر من قبل المواطنين الذين عبروا عن مساندتهم لهذه الاجراءات الامنية المشددة التي اتخذت وفق رايهم في اطار حمايتهم والحفاظ على سلامتهم.وقد تم تركيز حواجز حديدية على مستوى مداخل عدة شوارع على غرار نهج روما واليونان وشارع باريس وشارع الحبيب بورقيبة واصطفت العديد من سيارات الاسعاف على مقربة من ساحة ابن خلدون مع بداية توافذ بعض المواطنين دون وجود اي مظهر من مظاهر الاحتجاج الى غاية الساعة العاشرة صباحا .تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" المدعومة من قبل حركة النهضة نظمت عدة وقفات احتجاجية منذ اتخاذ رئيس الجمهورية قيس سعيّد لإجراءات استثنائية يوم 25 جويلية 2021، متهمة إياه بالانقلاب على الدستور.وقالت حركة النهضة انها دعت الى وقفة اليوم احياء لعيد الشهداء وللتعبير عن رفض قرار حل البرلمان الذي اتخذه سعيد مؤخرا.