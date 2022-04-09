صدور المرسوم الرئاسي المتعلق باحداث مؤسسة فداء (الرائد الرسمي )

تضمن العدد الاخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية والصادر مساء اليوم السبت المرسوم عدد 20 المتعلق "بمؤسسة فداء للاحاطة بضحايا الاعتداءات الارهابية من العسكريين واعوان قوات الامن الداخلي و الديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها".
ويتضمن هذا المرسوم 39 فصلا موزعة على 5 عناوين وهي الاحكام العامة و"مؤسسة فداء" اما العنوان الثالث فهو يتعلق بالاحاطة بضحايا الاعتداءات الارهابية من العسكريين واعوان قوات الامن الداخلي و الديوانة
ويشمل العنوان الرابع من هذا المرسوم الاحاطة باولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها اما العنوان الخامس فيتمثل في احكام عامة .
ويعرف الفصل الثالث من المرسوم مؤسسة "فداء" بانها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية و الاستقلالية الادارية و المالية وهي تخضع لرئاسة الجمهورية .
ويحدد الفصل الخامس مشمولات وصلاحيات هذه المؤسسة والتي من بينها الاحاطة بالضحايا ووضع قاعدة بيانات وحفظ الذاكرة و ابداء الراي في مشاريع النصوص التشريعية التي تعرض عليها.
وكان مجلس الوزراء قد نظر في مشروع هذا المرسوم اليوم السبت و الذي قال الرئيس قيس سعيد انه مقترح كان تقدم به منذ سنة 2013
ويتضمن هذا المرسوم 39 فصلا موزعة على 5 عناوين وهي الاحكام العامة و"مؤسسة فداء" اما العنوان الثالث فهو يتعلق بالاحاطة بضحايا الاعتداءات الارهابية من العسكريين واعوان قوات الامن الداخلي و الديوانة
ويشمل العنوان الرابع من هذا المرسوم الاحاطة باولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها اما العنوان الخامس فيتمثل في احكام عامة .
ويعرف الفصل الثالث من المرسوم مؤسسة "فداء" بانها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية و الاستقلالية الادارية و المالية وهي تخضع لرئاسة الجمهورية .
ويحدد الفصل الخامس مشمولات وصلاحيات هذه المؤسسة والتي من بينها الاحاطة بالضحايا ووضع قاعدة بيانات وحفظ الذاكرة و ابداء الراي في مشاريع النصوص التشريعية التي تعرض عليها.
وكان مجلس الوزراء قد نظر في مشروع هذا المرسوم اليوم السبت و الذي قال الرئيس قيس سعيد انه مقترح كان تقدم به منذ سنة 2013
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