صدور المرسوم الرئاسي المتعلق باحداث مؤسسة فداء (الرائد الرسمي )

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تضمن العدد الاخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية والصادر مساء اليوم السبت المرسوم عدد 20 المتعلق "بمؤسسة فداء للاحاطة بضحايا الاعتداءات الارهابية من العسكريين واعوان قوات الامن الداخلي و الديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها".ويتضمن هذا المرسوم 39 فصلا موزعة على 5 عناوين وهي الاحكام العامة و"مؤسسة فداء" اما العنوان الثالث فهو يتعلق بالاحاطة بضحايا الاعتداءات الارهابية من العسكريين واعوان قوات الامن الداخلي و الديوانةويشمل العنوان الرابع من هذا المرسوم الاحاطة باولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها اما العنوان الخامس فيتمثل في احكام عامة .ويعرف الفصل الثالث من المرسوم مؤسسة "فداء" بانها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية و الاستقلالية الادارية و المالية وهي تخضع لرئاسة الجمهورية .ويحدد الفصل الخامس مشمولات وصلاحيات هذه المؤسسة والتي من بينها الاحاطة بالضحايا ووضع قاعدة بيانات وحفظ الذاكرة و ابداء الراي في مشاريع النصوص التشريعية التي تعرض عليها.وكان مجلس الوزراء قد نظر في مشروع هذا المرسوم اليوم السبت و الذي قال الرئيس قيس سعيد انه مقترح كان تقدم به منذ سنة 2013