بطولة المانيا - السخيري يسجل لفريقه كولن الفائز 3-2 على ماينز

. ..

. .

تمكن الدولي التونسي إلياس السخيري، محترف فريق كولن الألماني، من تسجيل أول أهداف المباراة التي صنع فيها فريقه "ريمونتادا" وفاز فيها (3-2) على ماينز، اليوم السبت ، ضمن منافسات الجولة الـ29 من البطولة الالمانية بعد ان كان متاخر 0-2.وبعد اسبقية لفريق ماينز 2-صفر بفضل هدفي جوناتنا بوركارد د14 وكريم اويسيوو د55 توفق الياس السخيري في تسجيل اول اهداف فريقه د60 ثم ضاعف النتيجة كل من ديجان ليوبزيتش 78 ولوكا كيليان 82 ليفوز نادي كولن 3-2 .