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في قاعة جلال غراب -المرسى:مستقبل المرسى - الترجي الرياضي 0 - 3في القاعة الاولمبية بسوسة (بدون حضور الجمهور)النجم الساحلي- النادي الصفاقسي 0 - 3الترتيب ن لالترجي الرياضي 19 6النادي الصفاقسي 9 6النجم الساحلي 5 6مستقبل المرسى 3 6كما جرت اليوم أيضا مباريات الجولة الخامسة لمجموعة تفادي النزول والتي أسفرت على النتائج التالية:في قاعة برج الوزير –سكرةنادي تونس الجوية - اتحاد النقل الصفاقسي 0 - 3في قاعة حمام الاغزازفتح حمام الاغزاز - نادي حمام الأنف 3 - 2الترتيب ن لاتحاد النقل الصفاقسي 11 5فتح حمام الأغزاز 9 5نادي حمام الأنف 7 5نادي تونس الجوية 2 5