في ما يلي نتائج مباريات الجولة السادسة لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة، في مرحلة التتويج والتي دارت اليوم السبت:
في قاعة جلال غراب -المرسى:
مستقبل المرسى - الترجي الرياضي 0 - 3
في القاعة الاولمبية بسوسة (بدون حضور الجمهور)
النجم الساحلي- النادي الصفاقسي 0 - 3
و يكون الترتيب على النحو التالي:
الترتيب ن ل
الترجي الرياضي 19 6
النادي الصفاقسي 9 6
النجم الساحلي 5 6
مستقبل المرسى 3 6
كما جرت اليوم أيضا مباريات الجولة الخامسة لمجموعة تفادي النزول والتي أسفرت على النتائج التالية:
في قاعة برج الوزير –سكرة
نادي تونس الجوية - اتحاد النقل الصفاقسي 0 - 3
في قاعة حمام الاغزاز
فتح حمام الاغزاز - نادي حمام الأنف 3 - 2
و يكون الترتيب على النحو التالي:
الترتيب ن ل
اتحاد النقل الصفاقسي 11 5
فتح حمام الأغزاز 9 5
نادي حمام الأنف 7 5
نادي تونس الجوية 2 5
في قاعة جلال غراب -المرسى:
مستقبل المرسى - الترجي الرياضي 0 - 3
في القاعة الاولمبية بسوسة (بدون حضور الجمهور)
النجم الساحلي- النادي الصفاقسي 0 - 3
و يكون الترتيب على النحو التالي:
الترتيب ن ل
الترجي الرياضي 19 6
النادي الصفاقسي 9 6
النجم الساحلي 5 6
مستقبل المرسى 3 6
كما جرت اليوم أيضا مباريات الجولة الخامسة لمجموعة تفادي النزول والتي أسفرت على النتائج التالية:
في قاعة برج الوزير –سكرة
نادي تونس الجوية - اتحاد النقل الصفاقسي 0 - 3
في قاعة حمام الاغزاز
فتح حمام الاغزاز - نادي حمام الأنف 3 - 2
و يكون الترتيب على النحو التالي:
الترتيب ن ل
اتحاد النقل الصفاقسي 11 5
فتح حمام الأغزاز 9 5
نادي حمام الأنف 7 5
نادي تونس الجوية 2 5
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