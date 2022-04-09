" القسم الوطني "آ " للكرة الطائرة: نتائج الجولة السادسة ل"مجموعة التتويج "والجولة الخامسة لمجموعة" تفادي النزول


Publié le Samedi 09 Avril 2022 - 16:39 قراءة: 0 د, 44 ث
      
في ما يلي نتائج مباريات الجولة السادسة لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة، في مرحلة التتويج والتي دارت اليوم السبت:

...

في قاعة جلال غراب -المرسى:
مستقبل المرسى - الترجي الرياضي 0 - 3
في القاعة الاولمبية بسوسة (بدون حضور الجمهور)
..

النجم الساحلي- النادي الصفاقسي 0 - 3

و يكون الترتيب على النحو التالي:
الترتيب ن ل
الترجي الرياضي 19 6
النادي الصفاقسي 9 6
النجم الساحلي 5 6
مستقبل المرسى 3 6


كما جرت اليوم أيضا مباريات الجولة الخامسة لمجموعة تفادي النزول والتي أسفرت على النتائج التالية:
في قاعة برج الوزير –سكرة
نادي تونس الجوية - اتحاد النقل الصفاقسي 0 - 3
في قاعة حمام الاغزاز
فتح حمام الاغزاز - نادي حمام الأنف 3 - 2

و يكون الترتيب على النحو التالي:
الترتيب ن ل
اتحاد النقل الصفاقسي 11 5
فتح حمام الأغزاز 9 5
نادي حمام الأنف 7 5
نادي تونس الجوية 2 5

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