كاس تونس لكرة اليد للاكابر :قرعة الدور ربع النهائي


Publié le Samedi 09 Avril 2022 - 16:33 قراءة: 0 د, 18 ث
      
في ما يلي مباريات الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة اليد على اثر عملية القرعة التي تم سحبها مساء اليوم السبت بمقر اذاعة الشباب :
الترجي الرياضي -الملعب التونسي
...

اولمبيك سليمان -النادي الافريقي
النجم الساحلي -الاتحاد الرياضي التميمي
مستقبل مجاز الباب-مكارم المهدية.
..


يذكر ان مباريات الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة اليد ستدور يوم الاربعاء 20 افريل الجاري.


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