كاس تونس لكرة اليد للاكابر :قرعة الدور ربع النهائي

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في ما يلي مباريات الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة اليد على اثر عملية القرعة التي تم سحبها مساء اليوم السبت بمقر اذاعة الشباب :الترجي الرياضي -الملعب التونسياولمبيك سليمان -النادي الافريقيالنجم الساحلي -الاتحاد الرياضي التميميمستقبل مجاز الباب-مكارم المهدية.يذكر ان مباريات الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة اليد ستدور يوم الاربعاء 20 افريل الجاري.