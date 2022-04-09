كاس تونس لكرة اليد للاكابر :قرعة الدور ربع النهائي

في ما يلي مباريات الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة اليد على اثر عملية القرعة التي تم سحبها مساء اليوم السبت بمقر اذاعة الشباب :
الترجي الرياضي -الملعب التونسي
اولمبيك سليمان -النادي الافريقي
النجم الساحلي -الاتحاد الرياضي التميمي
مستقبل مجاز الباب-مكارم المهدية.
يذكر ان مباريات الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة اليد ستدور يوم الاربعاء 20 افريل الجاري.
الترجي الرياضي -الملعب التونسي
اولمبيك سليمان -النادي الافريقي
النجم الساحلي -الاتحاد الرياضي التميمي
مستقبل مجاز الباب-مكارم المهدية.
يذكر ان مباريات الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة اليد ستدور يوم الاربعاء 20 افريل الجاري.
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