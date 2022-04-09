القبض على عنصر إرهابي أجنبي

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تمكنت وحدات إدارة مكافحة الإرهاب والوحدة المختصّة للحرس الوطني، من إيقاف عنصر إرهابي أجنبي، وكشف مخططاته، إثرعمليّة إستباقيّة مشتركة تحت إشراف النيابة العمُوميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم السبت، بأن العنصر الارهابي الموقوف بايع ما يسمى بتنظيم "داعش" الإرهابي، وينشط ضمن جناحه الإعلامي، وقدم إلى تونس تحضيرا للإلتحاق بالعناصر الإرهابيّة بإحدى الدول المجاورة، أو بما يسمّى كتيبة "أجناد الخلافة" الإرهابيّة بتونس، وذلك بالتنسيق مع عناصر إرهابيّة بسوريا.وأضافت أنه بختم الأبحاث وإحالة المعني على أنظار النيابة العمُوميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تم فتح بحث تحقيقي في الغرض، وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه.