بنزرت: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

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0سجلت الجهة الصحية ببنزرت، يوم امس الجمعة، 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من مجموع 76 عينة تحليل ،دون تسجيل أية حالة وفاة جديدة، حسب ما أفادت به عضو خلية اليقظة والترصد الطبي بالإدارة الجهوية للصحة سلمى المشيرقي (وات).وأضافت المشيرقي ان جميع مؤشرات الاختطار العامة "مستقرة" عند مؤشر " ضعيف"، وبلغ اجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهوره بالجهة 42461 إصابة وعدد المتعافين اجمالا 41089 شخصا، وعدد حالات الوفيات 1354 حالة.ودعت عضو خلية اليقظة والترصد الطبي بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت عموم المواطنين الذين لم يستكملوا التلقيح او لم يتلقوا جرعة التامين الثالثة، الى الاقبال على مراكز التلقيح النهارية بمراكز الصحة الأساسية او الليلية باقسام الاستعجالي في المستشفيات المحلية وذلك من الساعة التاسعة ليلا الى الحادي عشرة من ذات الليلة .يذكر ان عدد الأشخاص الذين استكملوا التطعيم المضاد للفيروس بلغ حتى يوم امس 340547 شخصا بينما يلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة أولى من التلقيح 387222 شخصا ، في حين استقر العدد الإجمالي للأشخاص الذين تلقوا جرعة التامين الثالثة عند 59954 شخصا.