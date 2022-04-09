منظمة محامون بلا حدود تصدر دليل التقاضي في المادة الشغلية موجه للعملة المطرودين تعسفيا إثر غلق المؤسسة

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أصدرت منظمة محامون بلا حدود بالشراكة مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة أنا يقظ، أمس الجمعة، دليل التقاضي في المادة الشغلية حول النزاعات الناتجة عن الغلق الفجئي للمؤسسات، موجّه لأي عامل أو عاملة (ي / ت) تعرض للطرد التعسفي إثر غلق المؤسسة نهائيا بصفة فجئية.ويهمّ الدليل الذي نشر على الموقع الرسمي للمنتدى على شبكة الانترنات، العملة المطرودين تعسفيّا دون أن تحترم المؤسسة المشغلة الإجراءات القانونية للغلق ولم تمكنهم من مستحقاتهم الشغلية ومنح المغادرة ويضم مراحل التقاضي لمن يرغب في رفع قضية في الغرض.وتضمن الدليل معلومات توضيحية وقانونية حول حقوق العامل في حال تعرضه للطرد التّعسّفي إثر االغلق النهائيّ منها حقّه في الحصول على مساعدة اجتماعية ظرفية قدرها مائتي دينار يتمتع بها على أقصى تقدير سنة كاملة وذلك للعامل القار الذي له أقدمية بثلاث سنوات على الأقل.وحدّد الدليل المدة القصوى لرفع دعوى الشغلية وذلك قبل مرور سنة على انقطاع العلاقة الشغلية بالمحكمة الابتدائية بالولاية التابع لها مقر العمل.واشتمل الدليل على مجموعة الوثائق المطلوبة لرفع الدعوى الشغلية مع إمكانية التوجه إلى الطور الصلحي يليه الطور الحكمي وصدور الحكم الشغلي وتنفيذه.ويذكر أن الدليل يتنزل في اطار مشروع "بريفنت" وهو مشروع تنفذه منظمة محامون بلا حدود بالشراكة مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة "أنا يقظ" ويرمي إلى المساهمة في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيزها في قطاعي النسيج والطاقات الاستخراجية ومساءلة الأطراف الاقتصادية في ما يتعلق بحقوق الانسان والبيئية.