الرابطة الثانية - تعيينات حكام مباريات الجولة الثانية لمرحلتي الصعود وتفادي النزول

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الثانية لمرحلتي الصعود وتفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة غدا الاحد بداية من الساعة 13 و30دق :
مرحلة الصعود :
المجموعة الاولى
في السواسي
قوافل قفصة - النادي القربي نضال اللطيف
في سليمان
شبيبة القيروان - الملعب التونسي بديس بن صالح
الترتيب
الفريق ن ل
1- النادي القربي 3 1
-- الملعب التونسي 3 1
3- قوافل قفصة صفر 1
-- شبيبة القيروان صفر 1
ملاحظة / يصعد صاحب المركز الاول الى الرابطة المحترفة الاولى
المجموعة الثانية
في الساحلين
جمعية جربة - اولمبيك سيدي بوزيد كريم الخميري
في صفاقس 2 مارس
مستقبل قابس - القلعة الرياضية سفيان كتات
الفريق ن ل
1- اولمبيك سيدي بوزيد 3 1
2- القلعة الرياضية 1 1
-- جمعية جربة 1 1
4- مستقبل قابس صفر 1
ملاحظة / يصعد صاحب المركز الاول الى الرابطة المحترفة الاولى
مرحلة تفادي النزول
في المطوية
كوكب منزل النور - سكك الحديد الصفاقسي اشرف الحركاتي
في قربة
مكارم المهدية - النجم الرادسي وليد الجريدي
الفريق ن ل
1- مكارم المهدية 3 1
-- النجم الرادسي 3 1
3- كوكب منزل النور صفر 1
-- سكك الحديد الصفاقسي صفر 1
ملاحظة / ينزل صاحبا المركزين الثالث والرابع الى الرابطة الثالثة
مرحلة الصعود :
المجموعة الاولى
في السواسي
قوافل قفصة - النادي القربي نضال اللطيف
في سليمان
شبيبة القيروان - الملعب التونسي بديس بن صالح
الترتيب
الفريق ن ل
1- النادي القربي 3 1
-- الملعب التونسي 3 1
3- قوافل قفصة صفر 1
-- شبيبة القيروان صفر 1
ملاحظة / يصعد صاحب المركز الاول الى الرابطة المحترفة الاولى
المجموعة الثانية
في الساحلين
جمعية جربة - اولمبيك سيدي بوزيد كريم الخميري
في صفاقس 2 مارس
مستقبل قابس - القلعة الرياضية سفيان كتات
الفريق ن ل
1- اولمبيك سيدي بوزيد 3 1
2- القلعة الرياضية 1 1
-- جمعية جربة 1 1
4- مستقبل قابس صفر 1
ملاحظة / يصعد صاحب المركز الاول الى الرابطة المحترفة الاولى
مرحلة تفادي النزول
في المطوية
كوكب منزل النور - سكك الحديد الصفاقسي اشرف الحركاتي
في قربة
مكارم المهدية - النجم الرادسي وليد الجريدي
الفريق ن ل
1- مكارم المهدية 3 1
-- النجم الرادسي 3 1
3- كوكب منزل النور صفر 1
-- سكك الحديد الصفاقسي صفر 1
ملاحظة / ينزل صاحبا المركزين الثالث والرابع الى الرابطة الثالثة
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