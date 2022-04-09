الرابطة الثانية - تعيينات حكام مباريات الجولة الثانية لمرحلتي الصعود وتفادي النزول


Publié le Samedi 09 Avril 2022 - 11:26 قراءة: 1 د, 2 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الثانية لمرحلتي الصعود وتفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة غدا الاحد بداية من الساعة 13 و30دق :

...

مرحلة الصعود :
المجموعة الاولى
في السواسي
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قوافل قفصة - النادي القربي نضال اللطيف
في سليمان
شبيبة القيروان - الملعب التونسي بديس بن صالح

الترتيب
الفريق ن ل
1- النادي القربي 3 1
-- الملعب التونسي 3 1
3- قوافل قفصة صفر 1
-- شبيبة القيروان صفر 1

ملاحظة / يصعد صاحب المركز الاول الى الرابطة المحترفة الاولى

المجموعة الثانية
في الساحلين
جمعية جربة - اولمبيك سيدي بوزيد كريم الخميري
في صفاقس 2 مارس
مستقبل قابس - القلعة الرياضية سفيان كتات

الفريق ن ل
1- اولمبيك سيدي بوزيد 3 1
2- القلعة الرياضية 1 1
-- جمعية جربة 1 1
4- مستقبل قابس صفر 1

ملاحظة / يصعد صاحب المركز الاول الى الرابطة المحترفة الاولى

مرحلة تفادي النزول
في المطوية
كوكب منزل النور - سكك الحديد الصفاقسي اشرف الحركاتي
في قربة
مكارم المهدية - النجم الرادسي وليد الجريدي

الفريق ن ل
1- مكارم المهدية 3 1
-- النجم الرادسي 3 1
3- كوكب منزل النور صفر 1
-- سكك الحديد الصفاقسي صفر 1

ملاحظة / ينزل صاحبا المركزين الثالث والرابع الى الرابطة الثالثة


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