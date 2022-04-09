الرابطة الثانية - تعيينات حكام مباريات الجولة الثانية لمرحلتي الصعود وتفادي النزول

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مرحلة تفادي النزول

في السواسيقوافل قفصة - النادي القربي نضال اللطيففي سليمانشبيبة القيروان - الملعب التونسي بديس بن صالح1- النادي القربي 3 1-- الملعب التونسي 3 13- قوافل قفصة صفر 1-- شبيبة القيروان صفر 1ملاحظة / يصعد صاحب المركز الاول الى الرابطة المحترفة الاولىفي الساحلينجمعية جربة - اولمبيك سيدي بوزيد كريم الخميريفي صفاقس 2 مارسمستقبل قابس - القلعة الرياضية سفيان كتاتالفريق ن ل1- اولمبيك سيدي بوزيد 3 12- القلعة الرياضية 1 1-- جمعية جربة 1 14- مستقبل قابس صفر 1ملاحظة / يصعد صاحب المركز الاول الى الرابطة المحترفة الاولىفي المطويةكوكب منزل النور - سكك الحديد الصفاقسي اشرف الحركاتيفي قربةمكارم المهدية - النجم الرادسي وليد الجريدي1- مكارم المهدية 3 1-- النجم الرادسي 3 13- كوكب منزل النور صفر 1-- سكك الحديد الصفاقسي صفر 1ملاحظة / ينزل صاحبا المركزين الثالث والرابع الى الرابطة الثالثة