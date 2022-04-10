مدنين: المستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة يتسلم آلة كشف عن سرطان الثدي

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تسلم المستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة من ولاية مدنين، آلة كشف عن سرطان الثدي من قبل جمعية "نوران" للوقاية من الامراض السرطانية.وذكر مدير هذا المستشفى، سالم عيسى، في تصريح أفاد به (وات)، اليوم السبت، ان هذه الآلة تأتي لتعزيز قسم الاشعة بالمستشفى، وتقريب خدمات التقصي المبكر عن هذا السرطان لفائدة النساء.يذكر ان جمعية نوران، التي تعمل على توفير كل السبل للوقاية من مرض السرطان، كانت قد ساهمت في معاضدة جهود المستشفى في مجابهة جائحة "كورونا"، من خلال منحه جهاز مكثف اكسيجين.